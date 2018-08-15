Следствие попросило отпустить под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Павликову и Дубовик

Максим Пашков, адвокат фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик, сообщил «Новой газете», что ведущий дело следователь Малюгин заявил в Дорогомиловский суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечении Марии Дубовик и Анне Павликовой с содержания под стражей на домашний арест.

Слушание должно состояться завтра.

На прошлой неделе суд отказался изменить меру пресечения 18-летней Анне Павликовой и оставил ее под арестом. Тогда суд согласился с позицией обвинения, которое настаивало на том, что девушка может оказать давление или скрыться. При этом суд не учел доводы защиты о том, что в за время содержания в СИЗО состояние девушки сильно ухудшилось и ей требуется срочное лечение.

О проблемах со здоровьем сообщала другая фигурантка дела — 19-летняя Мария Дубовик: у нее нашли «опухоль непонятного происхождения». Кроме того, девушка страдает от проблем с пищеварением и щитовидной железой. При этом в управлении Федеральной службы исполнения наказаний посчитали, что девушки не нуждаются в экстренной медицинской помощи. В ведомстве оценивали их состояние как «удовлетворительное».

«Новая газета» запустила петицию о недопустимости пребывания Павликовой и Дубовик под арестом, ее подписали уже более 140 тысяч человек.

Глава издательства Corpus Варвара Горностаева, литературный критик Анна Наринская, актриса Яна Троянова, журналистки Татьяна Лазарева и Анна Качуровская, главный редактор журнала «Отечественные записки» Татьяна Малкина и другие призвали 15 августа выйти на акцию «Марш матерей» в центре Москвы. Утром в среду к Наринской и Трояновой пришли сотрудники правоохранительных органов, чтобы сообщить им о недопустимости проведения несанкционированной акции.

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Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против молодых людей построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Согласно показаниям обвиняемых, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был агент ФСБ.