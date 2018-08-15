В Северодвинске местного жителя осудили на шесть лет за оправдание действий Брейвика во «ВКонтакте»

Жителя Северодвинска Алексея Лебедева приговорили к шести годам колонии общего режима за публичное оправдание действий норвежского террориста Андерса Брейвика. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

«Лебедев, разделяя экстремистские убеждения, признавая идеологию насилия и терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, в период с 2015 года по март 2017 года используя личную страницу в социальной сети „ВКонтакте“, публично распространял материалы, оправдывающие действия норвежского террориста Андерса Брейвика», — говорится в сообщении.

ФСБ отмечает, что Лебедев был одним из учредителей и руководителей незаконно самопровозглашенного государства «Русская республика», «идеология которого носит антиконституционный характер и направлена на нарушение территориальной целостности России». При обыске в его квартире правоохранительные органы изъяли обрез двуствольного охотничьего ружья и несколько десятков патронов к нему.

Мосгорсуд признал Лебедева виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение и хранение оружия) УК РФ. Судебная коллегия Верховного суда оставила приговор без изменения.

«Избранная для экстремиста мера пресечения в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запрета в течение 4 лет осуществлять администрирование интернет-ресурсов оставлена без изменения», — говорится в сообщении.