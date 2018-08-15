Число жертв от крушения моста в Генуе достигло 37 человек

Не менее 37 человек погибли в результате крушения моста в Генуе 14 августа, число раненых достигло 16, сообщает Reuters.

Итальянский телеканал Rai News сообщает о 39 погибших, среди которых было трое детей — в возрасте 8,12 и 13 лет. Журналисты отмечают, что это не финальные цифры — спасательные работы все еще идут.

Точные причины крушения на данный момент не установлены окончательно. В разговоре с журналистами главный прокурор Генуи заявил о том, что крушение было неслучайным и что в трагедии сыграл свою роль «человеческий фактор».

Министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил о вине обслуживающей частной компании Autostrade per l'Italia: по его словам, та зарабатывала на трассе «миллиарды», но не тратила необходимые средства на ремонтные работы.

Министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли заявил в эфире канала Rai News, что руководству компании стоит подать в отставку. Он также выступил за отзыв лицензии и штраф в размере 150 миллионов евро.

Мост обрушился днем 14 августа, по нему проходила платная автомагистраль A10. В день трагедии власти сообщали о 22 погибших. Его обломки упали на густонаселенный участок, так как он проходит над жилыми домами. На подъездах к мосту образовалась огромная пробка, из-за которой спасателям затруднен доступ к месту трагедии.