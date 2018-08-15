Интерфакс: свидетель передала в СК Астрахани видео со связанными воспитанниками частного детсада

Свидетель по делу о жестоком обращении с детьми в частном детском саду Астрахани передала следователям видеозапись, на которую попали связанные дети в возрасте одного-двух лет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на анонимный источник.

«Воспитатель детского сада предоставила видео, на котором дети возрастом около года-двух лежат связанными на полу туалета, плачут и зовут на помощь, кричат „мамочка“. Все в кадре порядка пяти малышей, и, похоже, что лежали они так долго, все зареванные», — сказал собеседник агентства.

Ранее суд арестовал владелицу частного детского сада Зульфию Рузанову по подозрению в жестоком обращении с воспитанниками. По версии следствия, Рузанова вместе с нянями днем связывала воспитанников простынями по рукам и ногам, лишая их возможности передвигаться.

Следственный комитет возбудил дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В СК сообщили, что уже опрошено более 50 человек, 21 из которых признаны потерпевшими.

Источник Интерфакса сообщил, что арестованные фигуранты дела отказываются давать показания и отрицают свою вину.

Помимо этого СК проверяет федеральных и муниципальных чиновников, которые занимаются защитой прав детей. Еще следователи проверяют контролирующие органы, которые, по их данным, шесть лет не пресекали незаконную работу детсада. На них могут завести уголовное дело о халатности.