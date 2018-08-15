Комиссия ЯНАО по вопросам помилования не приняла ходатайств от матери Сенцова и архиепископа Климента

Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отклонила два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Об этом сообщает Интерфакс.

«Подтверждаем, что в комиссию по вопросам помилования поступили два ходатайства, но оба — не от Олега Сенцова. Прошение о помиловании должно быть написано лично Сенцовым, поэтому прошения не приняты», — рассказали агентству в пресс-службе.

В ямальскую комиссию по вопросам помилования оба прошения были направлены из администрации президента. Об этом Кремль сообщил в ответ на обращение Людмилы Сенцовой, вновь отметив, что для рассмотрения прошения необходимо «личное ходатайство осужденного о помиловании».

По словам родственников режиссера, сам Олег Сенцов выступает против написания прошения о помиловании. «Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются», — рассказала украинскому телеканалу «Громадское» сестра Сенцова Наталья Каплан.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, держащий 94-ый день голодовки в поддержку украинских политзаключенных, отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (ЯНАО). Он был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В начале августа в Кремле заявили, что получили письмо о помиловании от его матери Людмилы Сенцовой.