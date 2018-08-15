Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августа

Прощание с писателем Эдуардом Успенским состоится в субботу, 18 августа, в московском Центральном доме литераторов (ЦДЛ), сообщает Интерфакс.

Начало церемонии — в 11:00. После писателя похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти писателя Эдуарда Успенского стало известно ночью 14 августа. Ранее сообщалось, что у писателя было обнаружено злокачественное новообразование. СМИ также писали, что в начале августа Успенский потерял сознание у себя дома, после чего ему потребовалась неотложная помощь.

Успенский родился в подмосковном Егорьевске в 1937 году. В 1961 году он окончил Московский авиационный институт, но прославился как детский писатель и автор сценариев к мультфильмам. Среди популярных персонажей, придуманных им — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.