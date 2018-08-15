Верховный суд обязал президиум Мосгорсуда рассмотреть жалобу на арест Павликовой

Верховный суд РФ обязал президиум Мосгорсуда рассмотреть жалобу на арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой, сообщает РАПСИ.

О том, что Верховный суд истребовал на пересмотр мартовское решение Дорогомиловского суда об аресте Павликовой, стало известно в начале августа. Жалобы в Верховный суд поступили от стороны защиты Павликовой, а также из аппарата Уполномоченного по правам человека при президенте Татьяны Москальковой.

Читайте также Как нам пришла в голову мысль выйти на марш матерей в поддержку Ани Павликовой и Маши Дубовик. Рассказывает Анна Наринская

Ранее в среду стало известно, что следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Павликовой и Дубовик на домашний арест. «Это решение принято с учетом данных о личностях и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей», — объяснили в Следственном комитете, добавив, что основные следственные действия по делу завершены.

15 августа в Москве состоится «Марш матерей» — его участники планируют пойти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице с требованием освободить Анну Павликову, Марию Дубовик и других фигурантов дела «Нового величия».

Поскольку акция не была согласована с мэрией, московские власти призвали организаторов отказаться от ее проведения. Утром 15 августа сотрудники полиции вручили предупреждения о возможной ответственности за акцию актрисе Яне Трояновой и критику Анне Наринской.

Дорогомиловский районный суд на заседании 9 августа продлил арест Павликовой до 13 сентября. Адвокаты настаивали на переводе под домашний арест, поскольку во время нахождения в СИЗО у девушки к врожденным проблемам с сердцем добавились гормональный сбой, головные боли и перепады давления.

Фигуранты дела «Нового величия» находятся под арестом с 16 марта за создание экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Обвинение полностью построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Напомним, на данный момент петиция «Новой газеты» с требованием выпустить из СИЗО двух фигуранток дела, Анны Павликовой и Марии Дубовик, набрала уже более 140 тысяч подписей.