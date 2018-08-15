Новая газета

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100 тысяч человек потребовали отпустить Аню Павликову и Машу Дубовик из СИЗО

Верховный суд обязал президиум Мосгорсуда рассмотреть жалобу на арест Павликовой

Общество

 

Верховный суд РФ обязал президиум Мосгорсуда рассмотреть жалобу на арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой, сообщает РАПСИ.

О том, что Верховный суд истребовал на пересмотр мартовское решение Дорогомиловского суда об аресте Павликовой, стало известно в начале августа. Жалобы в Верховный суд поступили от стороны защиты Павликовой, а также из аппарата Уполномоченного по правам человека при президенте Татьяны Москальковой.

Ранее в среду стало известно, что следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Павликовой и Дубовик на домашний арест. «Это решение принято с учетом данных о личностях и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей», — объяснили в Следственном комитете, добавив, что основные следственные действия по делу завершены.

15 августа в Москве состоится «Марш матерей» — его участники планируют пойти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице с требованием освободить Анну Павликову, Марию Дубовик и других фигурантов дела «Нового величия».

Поскольку акция не была согласована с мэрией, московские власти призвали организаторов отказаться от ее проведения. Утром 15 августа сотрудники полиции вручили предупреждения о возможной ответственности за акцию актрисе Яне Трояновой и критику Анне Наринской.

Дорогомиловский районный суд на заседании 9 августа продлил арест Павликовой до 13 сентября. Адвокаты настаивали на переводе под домашний арест, поскольку во время нахождения в СИЗО у девушки к врожденным проблемам с сердцем добавились гормональный сбой, головные боли и перепады давления.

Фигуранты дела «Нового величия» находятся под арестом с 16 марта за создание экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Обвинение полностью построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Напомним, на данный момент петиция «Новой газеты» с требованием выпустить из СИЗО двух фигуранток дела, Анны Павликовой и Марии Дубовик, набрала уже более 140 тысяч подписей.

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