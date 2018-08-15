ФБР обеспечит защиту адвокату, рассказавшему о взятке экс-главе СК по Москве Дрыманову

ФБР будет обеспечивать защиту адвокату Евгению Рыжову из-за угроз, которые поступают ему со стороны неизвестных лиц в США. Об этом РБК сообщил детектив ФБР Стивен Коин.

По его словам, из-за сообщения Рыжова об угрозах бюро возбудило уголовное дело, к расследованию которого подключились полиция штата Флорида и Интерпол.

Адвокат сообщил, что его хотят заставить «молчать о том, что [бывший глава московского Следственного комитета Александр] Дрыманов предлагал Рыжову за вознаграждение закрыть уголовное дело против него, возбужденное в России». Неизвестные звонили адвокату и требовали, чтобы он не рассказывал о предложении закрыть уголовное дело в его отношении в России.

Тогда вымогательстве Рыжов сообщил в ФСБ. Сотрудники ведомства задержали посредника при передаче первого транша.

В России в отношении Рыжова заведено несколько уголовных дел, связанных с рейдерским захватом. Суд в Нижнем Новгороде заочно арестовал его.

В июле бывшего главу московского СК Дрыманова арестовали по двум эпизодам взяточничества в крупном и особо крупном размерах (ст. 290 УК) до 12 сентября.

По версии следствия, Дрыманов получил взятку за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову, соратнику криминального авторитета Шакро Молодого. Кроме того, бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров рассказал, что в 2016 году дал ему взятку за содействие назначению на должность.