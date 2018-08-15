Дегтярев подал иск о снятии Балакина с выборов мэра Москвы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев подал иск о снятии с выборов своего оппонента Михаила Балакина. Иск зарегистрирован на сайте Мосгорсуда.

Дегтярев на предвыборных дебатах 14 августа заявил, что ЛДПР будет добиваться в суде снятия с выборов кандидатуры Балакина, выдвинутого партией «Союз горожан», из-за имеющегося у него мандата в Мосгордуме от ЛДПР. Закон позволяет партии выдвинуть на выборы своего члена или беспартийного, но не члена другой партии, указывал Дегтярев.

«Мы брали его как опытного строителя, а он оказался политическим мошенником. Связь с партией утерял после выборов 2014 года, фракцию ЛДПР не создал», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Напомним, что Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации кандидатом в мэры. Это произошло из-за того, что три муниципальных депутата попросили признать свои подписи в поддержку Балакина недействительными. Однако Мосгорсуд постановил допустить Балакина до выборов.

Неназванные источники «Ведомостей» в московской мэрии ранее говорили о том, что отказ в регистрации Балакина — часть его раскрутки перед выборами мэра, поскольку у него недостаточная известность. Они также предполагали, что основателя «СУ-155» зарегистрируют по суду.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. На этот пост претендуют Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан») и действующий глава города Сергей Собянин.