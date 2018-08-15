Минкомсвязи поддержал законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило положительный отзыв на проект закона об отмене уголовного наказания за экстремистские публикации и репосты в интернете (ст. 282 УК), сообщает RNS со ссылкой на заместитель главы ведомства Алексея Волина.

«Мы написали положительный отзыв на депутатский законопроект о декриминализации лайков и репостов», — сообщил Волин.

Напомним, инициаторами законопроекта, который предполагает частичную декриминализацию репостов в интернете, выступили депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов.

Депутаты предложили оставить уголовную ответственность только тех в случаях, когда, как говорится в пояснительной записке, «деяние совершено с применением насилия или с угрозой его применения и (или) лицом с использованием своего служебного положения либо организованной группой».

Во всех остальных случаях они предложили обходиться штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или административным арестом до 15 суток.

Кабинет министров в своем отзыве на законопроект не поддерживал его. По мнению правительства, пояснительная записка к проекту не содержит обоснования необходимости вносимых изменений и носит противоречивый характер.

Верховный суд в отзыве на законопроект также называл его противоречивым, поскольку формулировка депутатов исключает из статьи «признак публичности совершаемых действий». Однако, по словам депутатов, те получили отзыв от ВС еще в марте и успели доработать свои предложения перед внесением в Госдуму.

Ранее 15 августа стало известно о том, что Mail.Ru Group обратилась в Госдуму с просьбой об амнистии осужденных за посты в соцсетях по статьям о возбуждении ненависти (ст. 282 УК) и об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК).

«Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в социальных сетях (в том числе лайки, репосты, публикацию изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий», – рассказали представители компании «Новой».

В последнее время широкий резонанс получили сообщения о серии дел по статьям об оскорблении чувств верующих (148 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (282 УК), возбужденных в Алтайском крае из-за мемов, которые пользователи публиковали в соцсети «ВКонтакте».

На этом фоне соцсеть анонсировала «реформу приватности», предполагающую возможность сделать свой профиль открытым только для друзей, а также статистику обращений органов власти.