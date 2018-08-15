Путин: в социальных сетях не хватает позитивного контента

Президент России Владимир Путин в ходе посещения образовательного форума «Машук» заявил, что в соцсетях не хватает позитивного контента. Об этом сообщает ТАСС.

Соавтор проекта «Мультипликационная студия имени Александра Ширяева» Исраил Тамаев рассказал президенту, как производят контент для студенческих студий. Тамаев также отметил, что в основном этот контент распространяется в соцсетях, в дальнейшем студия намерена сотрудничать с телеканалами в регионах.

Путин похвалил авторов проекта за то, что они работают соцсетях.

«Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А именно позитива в соцсетях не хватает. А он в сетях нужен 100%», — сказал президент.

В июле широкий резонанс получили сообщения о серии дел по статьям об оскорблении чувств верующих (148 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (282 УК), возбужденных в Алтайском крае из-за мемов, которые пользователи публиковали в соцсети «ВКонтакте».

На фоне общественного обсуждения этих дел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые случаи возбуждения уголовных дел о постах в социальных сетях находятся «за гранью разумного».

Вскоре компания Mail.Ru Group, которой принадлежат «ВКонтакте» и «Одноклассники», направила обращение в Госдуму с просьбой об амнистии осужденных за посты по этим статьям. Кроме того, Mail. Ru Group обратилась в Верховный суд с просьбой обобщить судебную практику по уголовным делам, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные с использованием интернета (размещение постов, репостов, лайки и так далее) и к уполномоченному по правам человека с просьбой попросить Конституционный суд проверить конституционность положений статьи 282 УК РФ.