В Новосибирске суд приговорил к условному сроку автора комментария о Курбан-байраме во «ВКонтакте»

Дзержинский районный суд в Новосибирске приговорил 27-летнего мужчину к 2,5 годам условно по делу о публичных призывах к экстермизму (ст. 280 УК) и возбуждении ненависити (ст. 282 УК), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

Три года назад, в сентябре 2015-го года, мужчина в соцсети «ВКонтакте» разместил «текст, в котором содержались... признаки побуждения (в том числе призыва) к совершению негативных действий».

Как объяснил «Тайге.инфо» сам подсудимый, дело возбудили из-за одного комментария: «Там было что-то про Курбан-байрам, про мечети, про мусульман. Они больше ничего не нашли. Репосты шуток, репосты картинок вообще никак с этим не связанных».

Хотя осужденный рассказал изданию, что условный срок «не худший вариант» на фоне череды резонансных дел об экстремизме за публикации в соцсетях. «Главное — не лишили свободы», — сказал он, добавив, что его внесли в черный список Росфинмониторинга, куда включают подозреваемых и осужденных по экстремитским статьям. Это значит, что в ближайшие два года он не сможет пользоваться банковскими счетами и официально работать.

Напомним, 15 августа компания Mail.Ru Group, которой принадлежат «ВКонтакте» и «Одноклассники», направила обращение в Госдуму с просьбой об амнистии осужденных за посты по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ.

Это произошло из-за широкого резонанса, который получили в июле и августе сообщения о серии дел по статьям об оскорблении чувств верующих (148 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (282 УК), возбужденных в Алтайском крае из-за мемов, которые пользователи публиковали в соцсети «ВКонтакте».