В Москве начался «Марш матерей». Несмотря на предупреждения от прокуратуры и метеорологов

В Москве в Новопушкинском сквере начался «Марш матерей» — несогласованная с московской мэрией акция с требованием прекратить дело «Нового величия» и освободить из-под стражи его фигурантов, находящихся сейчас в СИЗО.

Новопушкинский сквер, начало марша: люди собираются, несмотря на дождь и шквальный ветер. Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

Несмотря на сильный дождь, марш начался — все двинулись от места встречи к Тверскому бульвару. Полиция есть — но пока сторонится и не мешает участникам, которых к началу акции пока несколько сотен человек (по примерным подсчетам корреспондентов «Новой» — до пятисот).

Люди движутся по Тверскому неплотной колонной. Даже больше похоже на то, что они просто гуляют — никто ничего не кричит и не скандирует. Некоторые пришли на марш с мягкими игрушкам, как с той самой фотографии Анны Павликовой, обошедшей многие СМИ.

Организаторы Татьяна Лазарева и Варвара Горностаева перед началом акции. Фото: «Новая газета»

Организатор митинга актриса Яна Троянова, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и жена оппозиционера Алексея Навального Юлия. Фото: «Новая газета»

Сотрудники дорожно-патрульной службы специально задерживают машины на переходах, чтобы пройти успели все участники марша. Это, например, попало в кадр корреспондента Znak.com: «Все для вас делаем, чтобы вы перешли», — говорит дпс-ник в мегафон.

На Новом Арбате. Фото: «Новая газета»

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О проведении 15 августа «Марша матерей» стало известно 12 августа. Участники акции, как говорится на странице мероприятия в фейсбуке, планируют пойти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице с требованием освободить Анну Павликову, Марию Дубовик и других фигурантов дела «Нового величия».

Организаторы намеренно отказались от согласования митинга, поскольку «дело это (прим. — согласование акции в мэрии) почти безнадежное, тем более в такие короткие сроки, а здоровье девочек ухудшается стремительно».

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

Ранее в среду стало известно, что следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Павликовой и Дубовик на домашний арест. «Это решение принято с учетом данных о личностях и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей», — объяснили в Следственном комитете, добавив, что основные следственные действия по делу завершены.

Напомним, на данный момент петиция «Новой газеты» с требованием выпустить из СИЗО двух фигуранток дела, Анны Павликовой и Марии Дубовик, набрала уже более 140 тысяч подписей.

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