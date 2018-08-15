Под новые санкции США в отношении КНДР попала российская компания

США внесли российскую компанию «Профинет» и ее гендиректор Василия Колчанова, а также китайскую фирму Dalian Sun Moon Star International logistics Trading и зарегистрированную в Сингапуре SINSMS в новые санкции списки из-за сотрудничества с Северной Кореей. Документ опубликован на сайте Минфина США.

«Приемы, которые эти компании из Китая, Сингапура и России используют для обхода санкций, запрещены американскими законами и все работники судоходной отрасли несут ответственность за их соблюдение, в противном случае они подвергают себя серьезным рискам», — говорится в сообщении.

Минфин пояснил, что «Профинет», занимающаяся обслуживанием портов Находки, Восточного, Владивостока и Славянки, предоставляла свои услуги как минимум шести разным судам под флагами Северной Кореи. «Колчанов лично принимал участия в сделках, относящихся к КНДР, и взаимодействовал напрямую с представителями Северной Кореи в России», — уверены в США.

Вашингтон также пояснил, что Dalian Sun Moon Star и ее структура SINSMS использовали поддельные погрузочные документы, экспортировали в КНДР алкоголь, табачную и сигаретную продукцию. По данным США, SINSMS отвечала за поставки в КНДР и торговлю товарами из Китая, Сингапура, Гонконга, Таиланда, Вьетнама, Индонезии и Камбоджи.

Ранее Минфин США ввел санкции против российского коммерческого банка «Агросоюз» в рамках ограничительных мер в отношении Северной Кореи. По версии американского ведомства, представитель Внешторгбанка КНДР в Москве Ли Чжон Вон проводил денежные транзакции через «Агросоюз», что стало причиной введения против него санкций.