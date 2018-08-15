Участники «Марша матерей» принесли мягкие игрушки к зданию Верховного суда

В Москве начался «Марш матерей». Несмотря на предупреждения от прокуратуры и метеорологов. Читать здесь

Пришедшие на несогласованную акцию «Марш матерей» в Москве принесли с собой мягкие игрушки и оставили их у здания Верховного суда, сообщает корреспондент «Новой газеты».

Люди оставляют игрушки у здания Верховного суда, Анастасия Тороп/ Новая газета

По словам одной из призвавших прийти на акцию журналистки Анны Наринской, игрушки оставляют «кому не жалко», и никто никого не заставляет этого делать.

Наринская также говорит толпе, что после возложения игрушек необходимо расходиться, так как акция закончилась и не стоит нарушать порядок. Просьбу разойтись озвучили и сотрудники полиции.

По оценкам корреспондентов «Новой газеты», на акцию пришли около 500 человек. В полиции заявляют о 200 участниках.

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О проведении 15 августа «Марша матерей» стало известно 12 августа. Участники акции, как говорится на странице мероприятия в фейсбуке, планируют пойти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице с требованием освободить Анну Павликову, Марию Дубовик и других фигурантов дела «Нового величия».

Организаторы намеренно отказались от согласования митинга, поскольку «дело это (прим. — согласование акции в мэрии) почти безнадежное, тем более в такие короткие сроки, а здоровье девочек ухудшается стремительно».

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

Ранее в среду стало известно, что следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Павликовой и Дубовик на домашний арест. «Это решение принято с учетом данных о личностях и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей», — объяснили в Следственном комитете, добавив, что основные следственные действия по делу завершены.