На Украине 11 заключенных россиян попросили Путина обменять их

Отбывающие наказание на Украине 11 россиян написали президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой обменять их на украинских заключенных. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в фейсбуке.

По ее словам, заявления написали Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров, Евгений Шаталов, Алексей Седиков, Александр Саттаров и Фарух Камалов.

«Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в администрацию президента России», — отметила Денисова.

До этого вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявляла о готовности Киев передать России 36 человек, которые осуждены и отбывают наказания в украинских исправительных учреждениях.

Украина также направила иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором говорится о нарушении прав 71 украинского заключенного в России.

Напомним, с требованием освободить политзаключенных выступил украинский режиссер Олег Сенцов. В так называемый «список Сенцова» вошли 64 человека. Сенцов объявил бессрочную голодовку, которую держит с 14 мая. В России режиссер осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.