Россиян предупредили об отсутствии горящих путевок в Турцию на бархатный сезон

Туроператоры не намерены продавать горящие путевки в Турцию на бархатный сезон в 2018 году, а цены вырастут на 10% по сравнению с таким же периодом 2017 года. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Ассоциации пояснили повышение цен ростом стоимости топлива для самолетов и уменьшением субсидий на него от правительства Турции. Если в прошлом году средний объем субсидий составлял 35–40 долларов на одного туриста, то теперь он будет 10–15 долларов.

В АТОР подсчитали, что минимальная стоимость тура в Турцию на семь ночей в сентябре на двоих взрослых и ребенка в трехзвездочный отель по программе «все включено» составит 50–55 тыс. рублей.

Напомним, после ослабления лиры на 40% с начала года цены в Турции на следующий сезон будут как минимум на 5% дороже текущих, уже заявляли в АТОР.

Все расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах. Учитывая, что доллар подорожал относительно российского рубля, цены на турецкие курорты могут, скорее, повыситься», — пояснили в Ассоциации.