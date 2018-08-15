Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и планирует ее посетить. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин «заедет» на церемонию бракосочетания по дороге в Берлин, где у него уже запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее австрийские СМИ сообщили, что Путин приедет на свадьбу дипломата в Австрию. Церемония пройдет в земле Штирля. Сама Кнайсль неоднократно выступала за налаживание связей с Россией.

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Австрия стала одной из немногих стран ЕС, которые не выслали российских дипломатов из-за дела об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Глава австрийского МИДа тогда заявила, что «в трудные времена необходимо поддерживать диалог».

Кнайсль, которой исполнилось 53 года, занимает свой пост с декабря прошло 2017 года. В правительство ее пригласил канцлер Австрии Себастьян Курц. На работу в МИД она впервые пришла в 1990 году