Футболисты «Атлетико» выиграли Суперкубок УЕФА
Мадридский «Атлетико» выиграл Суперкубок УЕФА, одержав победу над футболистами «Реала» (Мадрид).
💪 ¡SÚPER CAMPEONES! 👏— Atlético de Madrid (@Atleti) August 15, 2018
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🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴#AúpaAtleti #SuperCup #RealMadridAtleti pic.twitter.com/77WEFbdduK
Матч завершился со счетом 4:2. Голы от «Атлетико» забили Диего Коста, Сауль и Коке, а со стороны «Реала» — Карим Бензема и Серхио Рамоc. Победитель противостояния определился в дополнительное время.
Для «Атлетико» это третья победа в Суперкубке. До этого клуб зарабатывал награду в 2010-м и 2012-м году.
В матче за Суперкубок УЕФА традиционно встречаются действующие победители Лиги чемпионов (в данном случае — «Реал») и Лиги Европы («Атлетико»).