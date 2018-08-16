Футболисты «Атлетико» выиграли Суперкубок УЕФА

Мадридский «Атлетико» выиграл Суперкубок УЕФА, одержав победу над футболистами «Реала» (Мадрид).

Матч завершился со счетом 4:2. Голы от «Атлетико» забили Диего Коста, Сауль и Коке, а со стороны «Реала» — Карим Бензема и Серхио Рамоc. Победитель противостояния определился в дополнительное время.

Для «Атлетико» это третья победа в Суперкубке. До этого клуб зарабатывал награду в 2010-м и 2012-м году.

В матче за Суперкубок УЕФА традиционно встречаются действующие победители Лиги чемпионов (в данном случае — «Реал») и Лиги Европы («Атлетико»).