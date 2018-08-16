Художник Бэнкси не знал о выставке своих работ в Москве

Уличный художник Бэнкси выложил в свой Инстаграм переписку с неизвестным пользователем, в которой написал, что не имеет к выставке своих работ в Москве никакого отношения.

Получив от подписчика фото Центрального дома художника в Москве, на фасаде которого висит афиша выставки, Бэнкси поинтересовался, что это такое. Ему объяснили, что в Москве проходит выставка работ Бэнкси, за вход на которую надо заплатить около 20 английских фунтов. В ответ художник заявил, что не берет деньги за просмотр своих работ, добавив, что он не тот человек, который мог бы жаловаться на выставку, не согласованную с ним.

Выставка «Бэнкси: гений или Вандал. Решаешь ты!» проходит в ЦДХ со 2 июня (до 2 сентября). Накануне открытия выставки в сюжете российского телеканала «Культура» говорилось, что знаменитый британский автор граффити в курсе происходящего.

После переписки Бэнкси в инстаграме продюсер выставки Александр Начкебия заявил, что показ работ в Москве никогда не позиционировался как организованная или согласованная с Бэнкси выставка.

«Больше того, во всех интервью мы прямо говорили о том, что наша выставка может вызвать его негативную реакцию. То, что Бэнкси обратил внимание на нашу выставку, косвенно подтверждает значимость этого события и для него тоже», — отметил Начкебия.

Он добавил, что вход на выставку стоит не 20 фунтов стерлингов, а восемь, кроме того, есть льготные категории.

Кроме того, сказал продюсер, коллекция собрана из работ частных коллекционеров, у которых есть право выставлять работы художника на выставках.

Бэнкси — британский андерграундный художник и политический активист, скрывающий свою личность. Его работы начали появляться на улицах Лондона, Нью-Йорка, Барселоны, Берлина и других городов в конце прошлого века.

Настоящее имя Бэнкси неизвестно. Есть предположение, что это музыкант Роберт дель Найя, основатель группы Massive Attack. Сторонники этой версии указывают, что работы Бэнкси появляются в городах, где проходят концерты этой группы. Некоторые полагают, что граффити Бэнкси — коллективное творчество нескольких художников.