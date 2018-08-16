Министр просвещения предложила ужесточить правила усыновления в России

Министерство просвещения предложит правительству ужесточить правила усыновления детей, заявила глава ведомства Ольга Васильева, сообщает РБК.

По ее мнению, необходимо более тщательное психологическое тестирование будущих приемных родителей.

«Мы проанализировали все трагические случаи. Мои коллеги в тот же день выезжали в регионы, где это произошло, и выводы неутешительные. Подбор будущих родителей шел очень небрежно», — рассказала Васильева.

Минпросвещения также предлагает сократить максимально допустимое количество усыновленных детей. Сейчас их число может достигать восьми.

«Это [семья] не детский сад, не детский дом. Семейный детский дом — замечательная история, но речь не об этом», — заявила Васильева.

Ранее реформировать органы опеки призвала детский омбудсмен Анна Кузнецова. С таким заявлением она выступила после убийства девочки в приемной семье в Татарстане.

В Следственном комитете также считают необходимыми «совершенствование и переработку» действующего порядка передачи детей в приемные семьи и контроля над ними из-за случаев насилия со стороны опекунов.