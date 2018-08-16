Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной рассказал о планах создать фонд в ее защиту

Адвокат россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента, Роберт Дрисколл собирается создать фонд в ее защиту. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«В скором времени я объявлю о создании фонда в защиту Марии Бутиной. Это позволит людям из любой точки мира перечислять деньги через интернет на ее защиту», — заявил Дрисколл.

По его словам, в тюрьме округа Колумбия, в которой находится Бутина, ее содержат в режиме «защитного ареста». Вместе с ней в камере нет других заключенных, а еду ей приносят. Девушке разрешают заниматься спортом и звонить близким.

Следующее заседание по делу россиянки намечено на 10 сентября.

Напомним, Бутину арестовали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы инагентом без регистрации. Максимальное наказание по обеим статьям — 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями. Обо всем она в отчетах по электронной почте и личных сообщениях в твиттере докладывала «российскому чиновнику».

Бутину называли «специальной помощницей» заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в апреле оказался под американскими санкциями. Издание The Washington Post также сообщало, что Бутина получала финансовую поддержку от совладельца и гендиректора группы «Н-Транс» Константина Николаева. Об этом, по данным издания, она в апреле сообщала комитету по разведке Сената США.