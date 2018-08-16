Роскомнадзор вынес предупреждение «7х7» за интервью с членом Либертарианской партии Михаилом Световым, сообщает издание.

Согласно тексту предупреждения, Роскомнадзор «установил факт» публикации с пропагандой наркотиков в ходе проверки 18 января. При этом интервью было опубликовано лишь 5 марта.

В интервью Светов говорил о вреде синтетических наркотиков и героина. Роскомнадзор считает, что публикация содержит «признаки пропаганды преимуществ использования отдельных наркотических средств».

В июне 2018 года суд оштрафовал издание на 800 тысяч рублей из-за этого интервью; главред Софья Крапоткина получила штраф в 40 тысяч рублей. Адвокат Владимир Зубков, защишавший «7×7», указывал, что слова Светова о наркотиках не подпадают под определение пропаганды, сформулированное в законе.