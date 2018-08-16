Генерала СК Дениса Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил бывшего первого заместителя начальника столичного главка Следственного комитета России генерала Дениса Никандрова к 5 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о взятке за освобождение из СИЗО соратника криминального авторитета Шакро Молодого.

Суд лишил его звания генерал-майора юстиции и запретил занимать должности в правоохранительных структурах и органах власти в течение трех лет. Суд над Никандровым проходил в особом порядке, поскольку он признал вину.

Напомним, Никандрова и других высокопоставленных сотрудников СК задержали летом 2016 года. По версии обвинения, Никандров был одним из высокопоставленных сотрудников СКР, который получил взятку за смягчение обвинения приближенному вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) — Андрею Кочуйкову (Итальянцу) .

20 апреля Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии и штрафу 165 млн рублей другого фигуранта дела — начальника отдела собственной безопасности СК генерал-майора Михаила Максименко. По мнению следствия, он был лидером преступной группы, в которую, помимо Никандрова, входил руководитель ГСУ по Москве Александр Дрыманов, начальник управления СКР по Центральному округу столицы Алексей Крамаренко и начальник УСБ комитета Александр Ламонов. В ходе расследования выяснилось, что получение денег за освобождение Итальянца было не единственным эпизодом взятки.

Самого криминального авторитета арестовали после перестрелки на Рочдельской улице у ресторана Elements. Позже Койчукова приговорили к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы, а Шакро Молодого — к 9 годам и 10 месяцам колонии.