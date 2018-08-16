Экс-главе самарской «Общины коренного русского народа» предъявили обвинение по десяти «экстремистским» эпизодам

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему руководителю «Общины коренного русского народа» в Самаре Любови Кузаевой по пяти статьям Уголовного кодекса и десяти «экстремистским» эпизодам. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Международной правозащитной группы Агора Тимур Мифтахутдинов, защищающий Кузаеву.

Кузаеву обвиняют в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) — 1 эпизод, возбуждении ненависти организованной группой (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК) — 4 эпизода, возбуждении ненависти по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе (ч. 1 ст. 282 УК) — 1 эпизод, реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК) — 2 эпизода, публичных призывах к сепаратизму (ч. 1 ст. 280 УК) — 1 эпизод, а также в осуществлении экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК) — 1 эпизод.

Мифтахутдинов рассказал, что предварительное расследование осуществляет Следственный комитет (СК) по Самарской области. Он также сообщил, что 16 августа следствие «выходит в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу». По его словам, как минимум три уголовных дела, возбужденные в отношении Кузаевой, объединены в одно производство.

Напомним, Кузаеву задержали 14 августа по подозрению в том, что она говорила сторонникам «Общины коренного русского народа» размещать экстремистские материалы. По мнению следствия, по указанию Кузаевой, которая руководила общиной до 2015 года, члены объединения размещали экстремистские материалы в социальных сетях. Кузаева говорит, что эти подозрения необоснованные и вымышленные.

Уголовные дела в отношении Кузаевой по статьям о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК) и реабилитации нацизма реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК ) были возбуждены в 2017 году. Росфинмониторинг внес ее в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

«Кузаева являлась спецсубъектом, членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, соответственно, возбуждать в отношении не уголовные дела мог только руководитель СК области, либо его заместитель», — рассказал Мифтахутдинов. Он пояснил, что дела в отношении Кузаевой изначально были возбуждены обычным следователем. «Они устранили эту ошибку путем отмены постановлений о возбуждении уголовных дел», — объяснил он. Однако вскоре, по словам Мифтахутдинова, были возбуждены уголовные дела по тем же основаниям и статьям, согласно Уголовно-процессуальному кодексу. «В статусе подозреваемой она находилась до 10 августа», — добавил адвокат.