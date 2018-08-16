В Новоульяновске сначала согласовали гей-парад, а потом отменили

Глава муниципалитета Новоульяновска Геннадий Деникаев отменил согласованной администрацией города гей-парад в поселке Яблочный, в котором проживают семь человек. Об этом «Новой газете» заявили в администрации Новоульяновска.

О том, что в Новоульяновске согласовали гей-парад, рассказал на своей странице в «ВКонтакте» ЛГБТ-активист Николай Алексеев. Он опубликовал ответ главы администрации Светланы Косариновой на просьбу согласовать шествие на центральной улице города.

«Принимая во внимание негативное отношение населения к подобным мероприятиям, во избежание конфликтных ситуаций, а также нарушений требований ФЗ "О защите детей(...)", ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка(...)" предлагаем изменить место проведения публичного мероприятия и организовать его в поселке Яблоневый в указанное вами время», — говорилось в документе.

«Первый в истории России согласованный гей-парад», на который, по оценкам организаторов должны были придти около 300 человек, мог состояться 26 августа с 12 до 14, уточнил Алексеев. Однако его отменил глава муниципалитета Новоульяновска.

«Я принял решение, никакого гей-парада на территории муниципального образования г. Новоульяновск проводиться не будет. Мы намерены защищать традиционные семейные ценности и, прежде всего, наших детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», — заявил Деникаев . Он также высказался за ужесточения наказания «за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Напомним, в 2016 году власти Йошкар-Олы также согласовали гей-парад, однако потом его отменили.