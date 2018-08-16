В Санкт-Петербурге выселяют правозащитную организацию «Мемориал»

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга сообщил руководству правозащитной организации «Мемориал» об отказе в продлении договора аренды на занимаемое помещение. Об этом написал депутат Петербургского законодательного собрания Борис Вишневский в своем фейсбуке.

Организация расположена в здании на Разъезжей улице более 20 лет. «Помещение находится в городской собственности, и уже несколько раз продлевался или заключался заново соответствующий арендный договор», — отметил Вишневский. Договор аренды с правозащитниками неоднократно продлевался. Последний раз, по словам Вишевского он был заключен в 2011 году сроком на семь лет, а в январе 2018 года «Мемориал» обратился в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с просьбой о продлении договора, но в этом организации было отказано.

«Никаких объективных причин отказать "Мемориалу" в праве и дальше арендовать помещение, нет и не может быть: условия договора они не нарушали, арендную плату вносили вовремя, ущерба помещению не причиняли, никаких претензий к ним как к арендаторам у городских властей никогда не было», — отметил Вишневский.

Исполнительный директор «Мемориала» Галина Школьник рассказала «Интерфаксу», что срок аренды помещения истек в феврале 2017 года. Еще за полгода до этого организация обращалась к властям с просьбой о продлении договора аренды, но ответа не было. Она добавила, что «Мемориал» ждет объяснений, касательно причин отказа в продлении договора, и, если решение не будет изменено, организация намерена обратиться в суд.

Комментариев петербургских властей по поводу выселения «Мемориала» в настоящее время не поступало.