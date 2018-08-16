Суд продлил домашний арест Кирилла Серебренникова до 19 сентября

Мосгорсуд продлил домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищениях по делу «Седьмой студии», на 28 суток до 19 сентября.

Ранее Басманный суд Москвы продлил домашний арест Серебренникову до 22 августа, а директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум &mdash до 19 сентября.

Защита просила судью отпустить режиссера под залог в размере, установленным судом. Сам Серебренников, отвечая на вопрос судьи о залоге в размере 63 миллионов рублей, сказал: «У меня этих денег нет, но если адвокат знает где их взять — то прекрасно».

В конце июля «Коммерсант» со ссылкой на исполняющего обязанности замруководителя главного управления (ГУ) по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) Сергея Голкина сообщил, что в уголовном деле режиссера Кирилла Серебренникова «достаточно доказательств виновности его фигурантов».

Голкин сказал, что все смогут убедиться в виновности фигурантов дела, «когда над ними начнется публичный судебный процесс». Он также рассказал, что у Серебренникова была доверенность на управление всеми финансами проекта «Платформа», но, по версии следствия, средства расходовались не на него, а на «совершенно иные цели».

По словам Голкина, свидетели рассказали, что обращали внимание директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, которая также является фигурантом дела, на подозрительные платежи, но она ничего не предпринимала, а лишь продлевала финансирование.

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Напомним, в январе Следственный комитет Россиизавершилрасследование уголовного дела в отношении Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

Сумма ущерба составила 133 млн рублей. Все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, сотрудничающей со следствием, не признают свою вину.

Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года.