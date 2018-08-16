В Подмосковье ввели штрафы за заросшие борщевиком участки

Депутаты Мособлдумы приняли поправки к закону «О благоустройстве», по которому владельцы участков обязаны бороться с борщевиком, иначе им грозит штраф. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Московской области.

«Непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 1 миллиона рублей», — пояснили депутаты.

Удалять борщевик предлагается тремя способами: химическим, механическим и агротехническим

Борщевик Сосновского — опасный ядовитый сорняк, занимающий территорию от Сибири до Карелии. По оценкам экологов, занятые борщевиком площади увеличиваются ежегодно на 10%.

В бюджете Московской области на 2018 год на уничтожение борщевика Сосновского было выделено около 300 миллионов рублей. По словам министра сельского хозяйства Московской области, в этом году был обработан 1 гектар земли.

Всего в 2018 году в Подмосковье планируется сократить занятую борщевиком площадь на 18 гектаров. По данным Минсельхозпрода, в регионе более 32 тыс. гектаров поражены борщевиком.