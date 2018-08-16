Избирательные комиссии запросили у туроператоров информацию о гражданах, уехавших на время выборов

Российские туристические компании стали получать из региональных избирательных комиссий письма с просьбой предоставить информацию о клиентах, которые в день выборов 9 сентября будут находиться на отдыхе за пределами города. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, передает Интерфакс.

По словам Тюриной, турагенты начали получать письма с требованиями сообщить ФИО, дату рождения и место регистрации туристов в срок до 1 сентября. Однако выяснение того, кто из граждан где находится на момент выборов, не входит в перечень полномочий территориальных избирательных комиссий.

«А самое главное, что в соответствии с законом "О персональных данных", передача персональных данных третьим лицам возможна только при получении от граждан письменного согласия. Нарушение этого закона влечет уголовную ответственность по ст. 137 УК РФ и наказывается штрафом до 200 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет», — отметила Тюрина, добавив, что для желающих проголосовать во время поездки существует возможность получить открепительный талон.

В Центризбиркоме пока не прокомментировали эту информацию.

Читайте также Волонтеры прорвутся в дома. Московские власти ведут беспрецедентную подготовку к выборам мэра

Единый день голосования пройдет 9 сентября. В этот день в России будут выбирать 22 глав субъектов федерации, в том числе и мэра Москвы, депутатов законодательных собраний и городских дум, а также пройдут дополнительные выборы в Госдуму.