Во ФСИН предложили создать службу помощи бывшим заключенным

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) предложили создать службу помощи в адаптации освободившимся из колоний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Федора Ушкова.

По его словам, каждый год из мест лишения свободы освобождаются более 200 тысяч человек, и с каждым из них проводилась работа, направленная на профилактику рецидива преступления. В ведомствах, исправительных учреждениях и различных организациях ведутся работы по предотвращению совершения преступлений бывшими заключенными, «но есть недоработки и случаи, когда не все получается».

«В настоящее время можно говорить, что существует необходимость создания государственной службы по постпенитенциарному сопровождению лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. Где именно — в системе ФСИН или отдельно, — это вопрос дальнейших дискуссий, но так как речь идет о дальнейшем благополучии наших граждан, его однозначно надо решать», — считает Ушков.

Он также отметил, что больше половины заключенных на момент совершения преступления не имели постоянного источника дохода, а некоторые находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам Ушкова, после освобождения они часто сталкиваются с проблемой трудоустройства, и «связанная с этим безысходность в жизни, а также возвращение в среду до осуждения часто оказывает негативное влияние, в большинстве случаев приводит или возвращает человека к употреблению алкогольных напитков или наркотических веществ», что ведет к повторному совершению преступления.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому изменился срок учета времени нахождения в местах лишения свободы. В частности, согласно новым нормам, один день в исправительной колонии общего режима и в воспитательной колонии учитывается как два дня, время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в общий срок отбывания наказания, а два дня домашнего ареста считаются как один день нахождения в СИЗО и один день лишения свободы.