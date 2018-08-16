Россия выделит 642 млн рублей на реставрацию золотого купола в Гаване

На восстановление золотого покрытия Национального Капитолия в Гаване Россия выделит 642,5 млн рублей, работы выполнит подрядчик, которого выбрало Управделами президента России. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Деньги на реставрацию возьмут из федерального бюджета, а закупка проводилась у единственного исполнителя. Работы планируется начать в августе 2018-го года и закончить в декабре 2019-го.

Управделами уже объявляло конкурс на выполнение проектных работ по восстановлению купола. В мае 2016 года было предложено «установить фактическое техническое состояние основных несущих конструкций купола» за 2,4 млн рублей. Взялась за это компания ООО «Зарубежпроект».

После этого эта же компания получила контракт еще на 15 млн рублей, чтобы выполнить проектные работы по восстановлению. Проверить документацию почти за 1 млн рублей отдали ООО «Промэкспертизе».

В 2018 году Управделами президента также объявило закупку для выполнения работ по контролю за восстановлением купола за 11 млн рублей. Кто стал этим заниматься, на сайте госзакупок не уточняется. Таким образом, из бюджета на восстановление Капитолия на Кубе выделили не менее 672 млн рублей.

При этом не называется не только исполнитель контроля за проведением работ, но и тот, кто будет выполнять работы за 642,5 млн рублей. В пресс-службе ООО «Зарубежпроект» «Новой газете» заявили, что «ничего не знают» о данной госзакупке. Ответственное должностное лицо Валерий Пакуро по указнному номеру не ответил.

Сам Национальный Капитолий открыли в 1929 году. До 1950-х Капитолий был самым высоким зданием в Гаване. И до 1959 года там проводились заседания парламента, после революции здание использовали как конгресс-центр.

Напомним, об участии России в восстановлении купола стало известно в мае 2016 года после встречи спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко с первым зампредом Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Матвиенко пояснила, что провести реставрацию попросили кубинские парламентарии. В ноябре 2019-го года на Кубе будут отмечать 500-летию Гаваны.