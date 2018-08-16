Генпрокуратура Украины потребовала приговорить Виктора Януковича к 15 годам тюрьмы за госизмену

Генпрокуратура Украины потребовала 15 лет тюрьмы для бывшего президента Виктора Януковича по делу о госизмене. Об этом было сказано во время прений сторон в Оболонском районном суде Киева, расшифровка которых приводится на сайте ведомства.

Помимо госизмены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) Януковича просят признать виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, которое повлекло за собой гибель людей или другие тяжелые последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины) и в ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий (ч. 2 ст. 437 УК Украины).

По совокупности преступлений, согласно статье 70 УК Украины, в которой говорится о поглощении менее строгих наказаний более строгим, прокуратура запросила для Януковича 15 лет лишения свободы.

«Миллионы украинцев доверили ему свое будущее, однако он предал», — заявил прокурор во время заседания.

Напомним, дело о госизмене в отношении Януковича начали рассматривать в мае 2017 года. Его обвиняют в том, что в разгар протестных акций в 2014 году он попросил Россию ввести на Украину войска. Ранее прокуратура просила дать бывшему президенту страны пожизненное заключение. Сам Янукович участвовать в процессе отказался, поэтому суд по его делу проходит в заочном режиме.

В сентябре 2017 года Генпрокуратура рассказала о расследовании еще одного уголовного дела в отношении Януковича. Его подозревают в незаконном захвате власти в 2010 году.

В 2010 году после победы Януковичем на президентских выборах Украины были отменены поправки к Конституции, принятые в 2004 году, ограничивающие полномочия президента и расширяющие полномочия парламента. В частности, реформа 2004 года предусматривала, что правительство формирует не президент, а «коалиция депутатских фракций».