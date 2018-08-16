Навальный нашел у матери Володина квартиру за 230 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил, что 82-летняя Лидия Барабанова, которую СМИ называют матерью спикера Госдумы Вячеслава Володина, владеет квартирой площадью почти в 400 квадратных метров.

ФБК опубликовал выписку из Росреестра, в которой сказано, что Лидия Петровна Барабанова с 2011 года владеет квартирой в элитном жилом комплексе «Белый Лебедь» на Воробьевых горах в Москве. По оценке ФБК, рыночная стоимость квартиры с такой площадью в этом ЖК составляет около 230 миллионов рублей (в документе указано, что кадастровая стоимость составляет около 147 млн).

Также оппозиционер рассказал, что в начале августа бывшая воспитатель и учитель младших классов Лидия Барабанова стала учредителем компании «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом в 10 млн рублей. Согласно данным СПАРК, Барабанова является совладельцем еще девяти фирм.

Представители Володина не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. «Новая газета» отправила в Госдуму запрос с просьбой ответить на публикацию ФБК.

Как в прошлом году сообщала «Медуза», Лидия Барабанова открыла свою первую компанию в 72 года. По данным издания, она является собственником 14 тысяч гектаров земли, а еще почти 70 тысяч гектаров были сданы в аренду на 49 лет охотничьим хозяйствам.