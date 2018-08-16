Руководителей компаний из «списка Белоусова» позвали на встречу с ним

Руководителей компаний, у которых помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять сверхприбыль, позвали на встречу с ним, об этом сообщают «Ведомости».

Как рассказали изданию топ-менеджеры трех компаний из списка, составленного Белоусовым, встреча назначена на 24 августа. Один из источников «Ведомостей» отметил, что сомневается, в том, что Белоусову удастся собрать даже половину приглашенных.

В то же время три российских министерства, которым поручили выразить свое мнение относительно идеи Белоусова об изъятии сверходоходов, по данным РБК, не поддержали ее.

Источник издания в финансово-экономическом блоке правительства сказал, что против идеи высказалось Минэкономразвития, то же самое сообщил еще один собеседник. Источник в правительстве рассказал РБК, что Минприроды также не поддержало эту идею.​

По словам еще одного источника издания, в Минпромторге также не стали поддерживать предложение Белоусова. В ведомстве видят негативные последствия от изъятия у компаний сверхдоходов, пояснил он. Источник издания добавил, что в долгосрочной перспективе может произойти недополучение большего объема налогов и снижение доли ВВП по отраслям. Также, по его словам, в случае изъятия у компаний сверхдоходов, они не смогут должным образом участвовать в выполнении ряда параметров майского указа президента.

Официально в Минпромторге РБК заявили, что в настоящее время проводят консультации с компаниями металлургической и химической отраслей.

По данным издания, вице-премьер Максим Акимов поручил Минэкономразвития, Минэнерго, Минприроды​ и Минпромторгу представить свои позиции по данному вопросу в Минфин к вечеру 16 августа.

Напомним, РБК и The Bell 10 августа со ссылкой на источники сообщили, что помощник президента Андрей Белоусов направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором предложил изъять у 14 нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей на исполнение «майского указа».

В СМИ появлялись сообщения о том, что Путин одобрил изъятие сверхприприбыли, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что президент не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве.

Против предложения Белоусова выступил, в частности, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В организации считают, что реализация идеи об изъятии сверхдоходов приведет к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка (т.е. общей стоимости всех ценных бумаг российских компаний в обращении) до 3 триллионов рублей, что приведет к ее общему уменьшению.