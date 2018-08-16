Суд отпустил под домашний арест фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову

Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил под домашний арест фигурантку дела «Нового величия», 18-летнюю Анну Павликову. Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда. Она останется под домашним арестом до 13 сентября.

Анна Павликова на оглашении решения суда. Фото: Анна Артемьева/ «Новая газета»

Суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе девушки из СИЗО под домашний арест, с которым накануне обратился следователь Антон Малюгин. Решение следствия принято «с учетом данных о личностях и отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей» — свидетели по делу уже опрошены, а основная стадия расследования, как заявлял СК, на сегодняшний день завершена.

Позицию следователя также поддержал прокурор, добавив, что,учитывая состояние здоровья Анны Павликовой, считает возможным изменить меру пресечения.

В качестве поручителей Павликовой выступили журналист Николай Сванидзе, глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, правозащитник Лев Пономарев, а также экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, депутаты Сергей Шаргунов и Валерий Рашкин и другие.

При этом ранее следователь настаивал исключительно на заключении под стражу. Еще неделю назад суд встал на сторону обвинения, которое настаивало на том, что Павликова может оказать давление на свидетелей или скрыться, и оставил ее под арестом. При этом тогда суд не учел доводы защиты о том, что за время содержания в СИЗО состояние девушки сильно ухудшилось и ей требуется срочное лечение.

Накануне в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку Павликовой и другой фигурантки дела 19-летней Марии Дубовик. По данным полиции, в акции приняли участие от 200 до 500 человек: они прошли маршем и возложили игрушки у входа в здание Верховного суда.

Петиция с требованием освободить девушек собрала около 170 тысяч подписей.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против молодых людей построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Согласно показаниям обвиняемых, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был агент спецслужб.