В Киеве заявили о новых транспортных ограничениях в отношении России

На Украине подписали документ, речь в котором идет о транспортных ограничениях в отношении России. Об этом у себя на странице в фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ранее грозивший запретом на железнодорожное сообщение.

«Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена», — рассказал министр. В беседе с агентством Интерфакс-Украина Омелян уточнил, что в документе идет речь не только о железнодорожном пассажирском сообщении.

Ранее в министерство инфраструктуры Украины заявляли, что подготовили ряд предложений по противодействию России, в том числе в Азовском бассейне. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука говорил, что Киев может обратиться в Совет Безопасности ООН или НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море.

Напомним, 6 августа сайт «Телевизионной службы новостей» телеканала «1+1» со ссылкой на Омеляна рассказал о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Ранее об этом же сообщал «Коммерсант». Авиасообщение между странами прервали в 2015 году.