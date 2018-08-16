Мэра Оренбурга арестовали на два месяца по подозрению в получении взятки

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца, до 14 октября, мэра города Евгения Арапова, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Виктор Афанаскин отклонил ходатайство Арапова и его защиты об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Следователь Евгений Дастикири ходатайствовал о заключении Арапова под стражу, аргументируя это тем, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать производству по делу, чтобы избежать наказания. Мэр с ходатайством следствия о заключении под стражу не согласился. Он сообщил, что скрываться от следствия не намерен.

Напомним, Арапова задержали 14 августа. По версии следствия, градоначальник вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым, ранее арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации 600 тысяч рублей за покровительство в сфере строительства.