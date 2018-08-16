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Арестованный на 30 суток координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов обжаловал свой арест

Общество

 

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, арестованный на 30 дней по делу о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), обжаловал свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Анастасию Удальцову.

Она также рассказала агентству, что  «в ближайшее время арест обжалует и его адвокат». По словам Удальцовой, дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде еще не назначена. Она также отметила, что ее муж находится двое суток на сухой голодовке. 

Напомним, координатора «Левого фронта» задержали 14 августа. В тот же день Мещанский суд Москвы приговорил Удальцова к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Как ему рассказали в отделении, административное дело связано с тем, что перед началом мероприятия 28 июля, когда шел сбор участников, он «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства».

28 июля в Москве и других городах России прошли согласованные акции против повышения пенсионного возраста. Большую часть из них, в том числе и ту, что прошла в столице, организовывала КПРФ. 

Теги:
удальцов, голодовка, арест, левый фронт, em
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