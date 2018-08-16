Экипаж задержанного в порту Херсона судна заявил об угрозе захвата

Экипаж российского судна «Механик Погодин», которое с 10 августа находится в порту Херсона, рассказал о предстоящей проверке и заявил, что опасается захвата танкера. Об этом сообщается на сайте оператора судна ООО «В.Ф. Танкер».

Информация о предполагаемой проверке, «связанной с якобы неудовлетворительным состоянием судна», поступила 15 августа. Оператор также отметил, что танкер уже прошел необходимые проверки со 2 по 7 июля в украинском порту Южный, и заявил, что основания для предполагаемой проверки не связаны с причинами его задержания. По его мнению, намерение портовых властей провести проверку подтверждает, что законных оснований для блокировки в порту танкера нет.

«Капитан судна не может получить разрешение покинуть порт, выгрузка дизельного топлива запрещена, а портовые власти не могут предоставить перечень претензий к судну или судовладельцу», — говорится в сообщении оператора. По его словам, в Службе безопасности Украины (СБУ), таможенной и пограничной службах страны не ответили на запросы капитана и судовладельца о перечне нарушений, в связи с которыми судно держат в порту Херсона.

«Все это свидетельствует о «мучительном» поиске украинскими властями формальных поводов для задержания судна», — сказали в ООО «В.Ф. Танкер».

«Механик Погодин» стоит в порту Херсона с 10 августа, его задержали береговые власти Украины. Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин объяснил задержание тем, что судно принадлежит компании, находящейся в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, танкер покинет Херсон «очень нескоро». 11 августа российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченной по правам человека при Верховной Раде Людмиле Денисовой с просьбой оказать помощь экипажу российского судна.

В конце марта погранслужба Украины задержала сейнер «Норд», вышедший в Азовское море для промысла тюльки, а в мае Россия задержала рыболовецкое судно ЯМК-0041 с украинскими моряками на борту. 10 августа российский омбудсмен Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова договорились о предоставлении помощи морякам обоих судов.