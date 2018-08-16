Россия поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на 49-е место, в активе команды 1410 очков. До этого российская команда находилась на 70-й строчке.

Преодолеть рекордное в своей истории количество мест в рейтинге (21) Россия смогла благодаря наилучшему выступлению на чемпионате мира – сборная вышла в четвертьфинал турнира.

В первой десятке также присутствуют Бельгия (поднялась на одну строчку), Бразилия (проследовала в обратном направлении), Хорватия (финалист ЧМ-2018 поднялся на 16 мест), Уругвай (поднялся на девять мест), Англия (поднялась на шесть строчек), Португалия (опустилась на три ступени), Швейцария (опустилась на два места), Испания (поднялась на одну строчку), Дания (поднялась на три ступени).

Предыдущий лидер рейтинга Германия опустилась на 15-е место, впервые с 2006 года оказавшись за пределами первой десятки. Это произошло из-за того, что немцы не смогли выйти из групповой стадии ЧМ-2018.