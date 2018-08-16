Фигурантку дела «Нового величия» Марию Дубовик отпустили под домашний арест

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Дорогомиловский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест 19-летнюю фигурантку дела «Нового величия» Марию Дубовик. Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе Дубовик из СИЗО под домашний арест, с которым накануне обратился следователь Антон Малюгин. Поручителями Дубовик выступили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, депутаты Госдумы Сергей Шаргунов и Валерий Рашкин и другие.

Судья ушла на приговор. Маша беззвучно поет в ожидании решения. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Дубовик не разрешили совершать прогулки и ходить в медучреждения несмотря на то, что за время пребывания в СИЗО ее здоровье стремительно ухудшилось: у нее резко испортилось зрение, а потому ей требуется УЗИ и МРТ головного мозга. Кроме того, за время ареста у нее нашли опухоль неизвестного происхождения, в связи с чем ее экстренно перевели в больницу «Матросской тишины».

Несколькими часами ранее суд перевел под домашний арест другую фигурантку дела «Нового величия» — 18-летнюю Анну Павликову. Суд не нашел оснований для содержания ее под стражей.

Накануне в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку Павликовой и другой фигурантки дела 19-летней Марии Дубовик. По данным полиции, в акции приняли участие от 200 до 500 человек: они прошли маршем и возложили игрушки у входа в здание Верховного суда.

Петиция с требованием освободить девушек собрала около 170 тысяч подписей.

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против молодых людей построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Согласно показаниям обвиняемых, человек под ником «Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был агент спецслужб.