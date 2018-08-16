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Умерла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова

Спорт

 

В Санкт-Петербурге в возрасте 49 лет умерла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Федерации спортивной гимнастики России Елена Михайлова.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

«Федерация спортивной гимнастики России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Елены Львовны и всем российским поклонникам спортивной гимнастики», – говорится в сообщении.

Шушунова умерла в больнице, куда ее вечером 15 августа привезла сестра. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

На Олимпийских играх 1988 года Шушунова выиграла золото в командном первенстве и в многоборье. Она также заняла второе место в упражнении на бревне и третье на брусьях.

Шушунова является чемпионкой мира в командном первенстве и многоборье, трехкратной чемпионкой мира в отдельных видах многоборья.

Теги:
nt, гимнастика
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