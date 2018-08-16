В Санкт-Петербурге в возрасте 49 лет умерла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Федерации спортивной гимнастики России Елена Михайлова.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

«Федерация спортивной гимнастики России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Елены Львовны и всем российским поклонникам спортивной гимнастики», – говорится в сообщении.

Шушунова умерла в больнице, куда ее вечером 15 августа привезла сестра. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения после пневмонии.