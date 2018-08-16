В Санкт-Петербурге в возрасте 49 лет умерла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Федерации спортивной гимнастики России Елена Михайлова.
«Федерация спортивной гимнастики России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Елены Львовны и всем российским поклонникам спортивной гимнастики», – говорится в сообщении.
Шушунова умерла в больнице, куда ее вечером 15 августа привезла сестра. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения после пневмонии.
На Олимпийских играх 1988 года Шушунова выиграла золото в командном первенстве и в многоборье. Она также заняла второе место в упражнении на бревне и третье на брусьях.
Шушунова является чемпионкой мира в командном первенстве и многоборье, трехкратной чемпионкой мира в отдельных видах многоборья.