СК заподозрил организатора митингов против свалки в Волоколамске в сокрытии гражданства США

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о сокрытии гражданства США на одного из организаторов митинга против свалки в Волоколамске Артема Любимова. Об этом Любимов рассказал «Новой газете».

Его подозревают в том, что он, якобы будучи гражданином США с 2000 года, не сообщил об этом росийским властям в 2014 году. Согласно российскому законодательству, за нарушение статьи 330.2 УК РФ, в нарушении которой обвиняют Любимова, грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

По словам Любимова, у него нет гражданства США, а были только три американские визы. Активист рассказал, что повестку к следователю ему вручили 15 августа, когда в его доме проводился обыск сотрудниками ФСБ.

«ФСБ якобы направили запрос в посольство США, а там подтвердили. Но я сомневаюсь в подлинности этого подтверждения», — сказал активист. «Новая газета» также обратилась в посольство США в Москве для уточнения информации.

Напомним, весной 2018 года в Волоколамске начались акции протеста против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требовали закрыть свалку из-за вредных выбросов. Одним из организаторов протеста выступал Артем Любимов.

В конце марта Любимова задержали по пути из Волоколамска в Москву. Полицейские осмотрели его машину и доставили в Истринский отдел полиции.

Протокол составили из-за отказа активиста предъявить полицейским паспорт, а также за то, что он якобы «размахивал руками» и отказывался проехать в отделение. Суд назначил ему 15 суток административного ареста. Спустя 15 дней Московский областной суд отменил арест Любимову.