Порошенко обсудил освобождение Сенцова с Меркель перед встречей канцлера ФРГ с Путиным

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Особое внимание Петр Порошенко уделил вопросу освобождения украинских заложников и политзаключенных, незаконно содержащихся на временно оккупированных территориях и в России, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова», — говорится в сообщении.

Президент Украины и канцлер ФРГ также обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством газопровода «Северный поток-2».

Ранее четверо граждан России, содержащихся в украинских тюрьмах, написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных. Накануне еще 11 отбывающих наказание на Украине россиян написали президенту письмо с аналогичной просьбой.

Украинский режиссер Олег Сенцов, держащий голодовку с 14 мая в поддержку украинских политзаключенных, отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (ЯНАО). Он был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

15 августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отклонила два прошения о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. По словам родственников режиссера, сам Олег Сенцов выступает против написания прошения о помиловании.