Сотрудница НТВ предложила фигуранту дела об экстремизме из-за мемов во «ВКонтакте» свободу в обмен на интервью

Студенту юридического факультета из Красноярска Алексею Свердлову, против которого возбудили дело об экстремизме из-за картинок во «ВКонтакте», написала сотрудница НТВ с предложением дать интервью в обмен на свободу. Скриншоты переписки он выложил у себя в твиттере.

посмотрите как нтв хочет спасти меня от уголовки)) pic.twitter.com/VvvGxcbK1Y — Sverdlov Alexey (@aimpik) August 16, 2018

Журналистка Кристина Карпова предложила Свердлову дать интервью для программы «Чрезвычайное происшествие» на канале НТВ. Студент от интервью отказался.

«Поверь, мы очень многих людей спасали», — написала она.

Карпова в разговоре с TJ подтвердила, что обращалась к обвиняемому. Она пояснила, что не является «Следственным комитетом» и «свободу обеспечить не может». После этого журналистка отказалась от разговора, так как ей «неинтересно», и добавила редактора TJ в черный список.

Уголовное дело на Алексея Свердлова завели в октябре 2017 года из-за картинок во «ВКонтакте». По мнению следствия, они возбуждают ненависть, в частности, по национальному и религиозному признакам.