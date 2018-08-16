Суд отклонил иск Дегтярева о снятии Балакина с выборов мэра Москвы

Мосгорсуд отклонил иск кандидата в мэры от ЛДПР, депутата Госдумы Михаила Дегтярева о снятии с выборов мэра Москвы депутата Мосгордумы Михаила Балакина (выдвигается от партии «Союз горожан»), сообщает РИА Новости.

По словам Дегтярева, отмены регистрации Балакина он добивался по поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Об иске стало известно накануне. Дегтярев заявил, что ЛДПР будет добиваться в суде снятия с выборов кандидатуры Балакина, выдвинутого партией «Союз горожан», из-за имеющегося у него мандата в Мосгордуме от ЛДПР. Закон позволяет партии выдвинуть на выборы своего члена или беспартийного, но не члена другой партии, указывал Дегтярев.

Напомним, что Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации кандидатом в мэры. Это произошло из-за того, что три муниципальных депутата попросили признать свои подписи в поддержку Балакина недействительными. Однако Мосгорсуд постановил допустить Балакина до выборов.

Неназванные источники «Ведомостей» в московской мэрии ранее говорили о том, что отказ в регистрации Балакина — часть его раскрутки перед выборами мэра, поскольку у него недостаточная известность. Они также предполагали, что основателя «СУ-155» зарегистрируют по суду.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. На этот пост претендуют Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Балакин («Союз горожан») и действующий глава города Сергей Собянин.