«Зенит» обыграл минское «Динамо» со счетом 8:1 и вышел в следующий раунд Лиги Европы

В Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл футболистов минского «Динамо» со счетом 8:1 в ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги Европы УЕФА и вышел в плей-офф квалификации турнира.

В первой игре «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 4:0. Для того, чтобы выйти в следующий раунд, питерской команде было необходимо забить как минимум пять голов. По сумме двух матчей противостояние завершилось со счетом 8:5 в пользу российского клуба.

На 22-й минуте ответного матча Леандро Паредес («Зенит») забил первый гол. На 66-й минуте отличился Кристан Нобоа, удвоив счет.

Вскоре автор первого гола Паредес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Это не помешало питерскому нападающему Артему Дзюбе забить два гола на 75-й и 78-й минутах. Дубль Дзюбы позволил «Зениту» сравнять счет по сумме двух встреч, до конца основного времени счет не изменился.

На 99-й минуте Сейду Яхайа («Динамо») переправил мяч в ворота команды из Питера, и преимущество в двухматчевом противостоянии перешло на сторону клуба из столицы Белоруссии.

Спустя 10 минут «Зенит» опять вышел вперед в матче благодаря голу Себастьяна Дриусси, однако «Динамо» сохраняло преимущество за счет лучшим показателям по голам на выезде.

На 115-й минуте Дзюбеудалось поразить ворота «Динамо», а на исходе второго дополнительного тайма два гола провел Роберт Мак.

Встреча на стадионе «Петровский» проходила без зрителей. Такое решение было принято УЕФА в связи с расистским поведением питерских болельщиков во время мартовского матча против «РБ Лейпцига» в Лиге Европы.

В плей-офф квалификации Лиги Европы «Зенит» сыграет с норвежским «Мольде», минский клуб покинул турнир.

«Зенит» стал второй в истории после «Барселоны» командой, которой удалось отыграться в двухраундовом противостоянии еврокубка после поражения 0:4 в первой игре.

Ранее футбольный клуб «Уфа» завоевал путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, победив по сумме двух встреч люксембургский «Прогресс». Московский «Спартак» не смог переиграть ПАОК в Лиги чемпионов и теперь сыграет на групповом этапе Лиги Европы.