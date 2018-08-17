Экипаж находящегося в херсонском порту судна сообщил о попытках проникновения на него

Экипаж судна «Механик Погодин», находящегося в порту Херсона с 10 августа, заявил о двух попытках незаконного проникновения на танкер. Об этом говорится в сообщении оператора судна ООО «В.Ф. Танкер».

Согласно нему, шесть лиц, представившихся сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственной погранслужбы, попытались проникнуть на судно, но их не пустили. Они намеревались осуществить проверку, по словам оператора, не предъявив документы и не объяснив ее цели.

После этого к судну прибыли 11 человек, представившихся экологами. Как утверждает оператор, они представили документ, на основании которого планировали провести проверку по соблюдению требований экологической безопасности в связи с якобы анонимным звонком на «горячую» линию. Группу на судно также не допустили.

Комментариев украинских властей по поводу сообщения о попытках проникновения на судно в настоящее время нет.

Ранее экипаж судна «Механик Погодин» заявлял о предстоящей проверке и высказывал опасения относительно захвата танкера. Информация о предполагаемой проверке поступила 15 августа.

«Механик Погодин» стоит в порту Херсона с 10 августа, его задержали береговые власти Украины. Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин объяснил задержание тем, что судно принадлежит компании, находящейся в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, танкер покинет Херсон «очень нескоро». 11 августа российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченной по правам человека при Верховной Раде Людмиле Денисовой с просьбой оказать помощь экипажу российского судна.

В конце марта погранслужба Украины задержала сейнер «Норд», вышедший в Азовское море для промысла тюльки, а в мае Россия задержала рыболовецкое судно ЯМК-0041 с украинскими моряками на борту. 10 августа российский омбудсмен Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова договорились о предоставлении помощи морякам обоих судов.