КПРФ планирует провести пикет у Госдумы против повышения пенсионного возраста

КПРФ планирует провести у здания Госдумы пикет против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на одного из депутатов.

По данным издания, руководство партии разослало депутатам сообщения с призывом поучаствовать в акции, которая пройдет 21 августа. В этот день в Госдуме будут слушания по вопросу повышения пенсионного возраста. Как сообщил депутат, имя которого не называется, с 11 до 13 часов членам фракции необходимо выбрать полчаса, в которые они смогут принять участие в пикете.

«Конечно, мы будем обсуждать пенсионную реформу и на базе парламента, но как и в прошлый раз, мы ждем у входа в Госдуму наших избирателей, которые, как и мы, не согласны с этим людоедским законопроектом», — сказал «Коммерсанту» заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. По словам руководителя аппарата фракции КПРФ Нины Останиной, к членам партии «обратились профсоюзы и общественники, которые хотят тоже обсудить реформу, но не имеют возможности сделать это внутри здания Госдумы».

Напомним, 28 июля в Москве и других городах России прошли согласованные акции против повышения пенсионного возраста. Большую часть из них, в том числе и ту, что прошла в столице, организовывала КПРФ.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.

В день рассмотрения в Госдуме вопроса о повышении пенсионного возраста депутаты от КПРФ, представители движения «Левый фронт», партии «Яблоко» и «Коммунисты России» провели у здания нижней палаты парламента акцию против пенсионной реформы. По словам члена московского «Яблока» Сергея Митрохина, в целом на ней присутствовали около 300 человек.